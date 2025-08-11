«Образ чудаковатый»: стилист Александр Рогов раскритиковал фаворитку Филиппа Киркорова Марго Овсянникову

Ведущий шоу «Модный приговор» Александр Рогов раскритиковал образ фаворитки Филиппа Киркорова. В новом ролике на своем YouTube-канале стилист заявил, что наряд Марго Овсянниковой для премии МУЗ-ТВ выглядел «чудаковатым».

По словам Александра Рогова, в целом ему понравился новый образ певицы. Эксперт моды также оценил ее миниатюрную сумочку в виде птицы, назвав аксессуар «прикольной фишкой». Однако стилист резко раскритиковал одну деталь в наряде Марго Овсянниковой — он считает, что ей следовало подобрать менее выделяющееся нижнее белье под рубашку.

«Образ чудаковатый, птичка нас относит к модным трендам, а Марго с модой взаимодействует, с ней работают известные стилисты. <…> Хотелось, чтобы там был другой топ», — отметил Александр Рогов.

Модный эксперт также высказался об образе Филиппа Киркорова, появившегося на премии вместе с Викторией Шеляговой. Александр Рогов обратил внимание на оригинальные брюки певца с принтом, но посчитал наряд перегруженным.

«Очень много всего: драпировка сверху, нарисованная драпировка на брюках, ленты на пиджаке, еще в руке этот букет из кожи. Красиво, но зачем это тут? Ситуацию бы исправили просто голубые брюки в цвет его топа», — заявил стилист.

Ранее Александр Рогов раскритиковал певца Николая Баскова из-за узких брюк: «Возможно, с какого-то ракурса, с которого он смотрит на себя в зеркало, ему хорошо…»