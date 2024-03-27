«Обратного пути не будет»: почему Филиппу Киркорову поездка в Донбасс не помогла восстановить репутацию

Актриса Ольга Будина объяснила, почему певцу Филиппу Киркорову не помогла поездка в ДНР после «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. По ее мнению, произошла смена парадигмы, и теперь общество не принимает звезд, которые когда-то позволили себе поступить безнравственно.

Напомним, что скандальная «арт-выставка» прошла в декабре прошлого года. Она вызвала огромное количество возмущений народа, и звезд, принявших участие в ней, стали стремительно отменять. Под бойкот попал и Киркоров, несмотря на принесенные публичные извинения. Вернуться на телевидение ему помог только визит в госпиталь в Донбассе. Но репутация при этом все еще остается запятнанной.

По мнению Будиной, должного эффекта поездка не принесла Филиппу, потому что взгляды у россиян изменились. «Голая» вечеринка стала последней каплей, и теперь люди не прощают артистам ошибки. Она считает, что своими попытками исправить положение Киркоров сделал только хуже, ведь народ стал возмущаться, что знаменитости сделали из ДНР «прачечную».

«И уже обратного пути к этому не будет. Произошла смена парадигмы против деструктивной идеологии, о которой очень точно написано в 809-м указе. Произошла смена парадигмы, смена идеологии деструктивной в сторону задач народосбережения, в сторону нравственности», - заявила Будина в рамках проекта «Так сказать» сайта «Абзац».

Ранее Филипп Киркоров обратился к россиянам после трагедии в «Крокусе».