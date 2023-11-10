«Обратная сторона медали»: Яна Чурикова ответила Алексе, пожаловавшейся на условия «Фабрики звезд»

Яна Чурикова прокомментировала жалобы Алексы на условия в «Фабрике звезд», об этом пишет Woman.ru.

Участница четвертого сезона популярного шоу «Фабрика звезд» Алекса рассказала, что получала по 100 долларов за выступления. Она также жаловалась на плохое питание на проекте.

«Это была эксплуатация. Не высыпаешься, не умываешься, по 3-4 концерта в день. Даже бывало, что спали на полу в самолете. Бывало, что ели фастфуд. А гонорары были от 50 до 100 долларов за концерт», — рассказывала она.

Ее слова подвергла критике ведущая шоу Яна Чурикова. Она подтвердила, что гонорары за выступления были в пределах 100 долларов, однако для большинства участников это были весомые деньги.

«Да, дорогая Алекса, у всех фабрикантов всех ''Фабрик'' была по соточке за концерт. У кого-то даже 75. Но это обратная сторона медали. Когда ты домашняя девочка, и ты к такому не привыкла — это тебя шокирует», — заявила она.

По мнению телеведущей, другие участники не жаловались на выплаты и мечтали выступать на больших сценах не ради денег.

«Но когда ты вылез из маленького города и все, о чем ты мечтал, — это твоя работа, твоя профессия, чтобы она тебя кормила, — ты знаешь, зачем ты здесь. Эти ребята не стонут про 100 баксов, конечно», — добавила Чурикова.

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