МВД отказалось возбуждать дело против Лии Ахеджаковой после инцидента в Германии

МВД России не будет возбуждать уголовное дело в отношении актрисы Лии Ахеджаковой после инцидента в Германии. Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Напомним, в июле артистка появилась на сцене в Берлине с украинским флагом.

Комментарий Бородина приводит издание «Абзац».

«Правонарушение было совершено в Германии, поэтому наши следственные органы не смогли провести проверку», - поделился он и добавил, что в случае совершения правонарушения в России актрису бы привлекли к ответственности.

Бородин не сомневается, что Ахеджакову привлекут: это связано с поддержкой актрисой иноагентов и ее непатриотичными высказываниями.

«Она рано или поздно будет привлечена…», - считает Бородин.

Напомним, после инцидента с флагом Ахеджакова заявляла, что знамя ей передал провокатор.

Ранее стало известно, что фамилия Ахеджаковой не принадлежит ей на самом деле. Оказалось, что звезда «Служебного романа» родилась в Днепропетровске, потом мама переехала в Адыгею и вышла замуж за Меджида Ахеджакова. Мужчина удочерил девочку – она получила фамилию отчима.