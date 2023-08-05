Обратить время вспять: ученые нашли способ для омоложения

Исследователи из Гарвардской медицинской школы сделали шесть химических коктейлей, которые помогут предотвратить старение.

В исследовании сказано, что кожа и мышцы с годами жизни лишаются прежней эластичности, ранам требуется больше времени для заживления, а также появляются возрастные заболевания. Ученые нашли способ, при котором меньше, чем за неделю можно омолодить организм, пишет mk.ru.

Для медицинского эксперимента ученые провели масштабный скрининг наборов молекул, которые участвуют в омоложении клеток. В результате было найдено шесть химических коктейлей из этих молекул. При этом не нужно будет вводить генетический материал, а также исключаются побочные эффекты.

«Новые открытия предполагают, что теперь мы можем обратить его [время] вспять», — заключили авторы.

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