«Обратимся в Генпрокуратуру»: лидера группы «Мумий Тролль» проверят на терроризм и экстремизм

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин пообещал обратиться в Генпрокуратуру с требованием признать уехавшего из России лидера группы «Мумий Тролль» Илью Лагутенко террористом и экстремистом, а также запретить ему въезд на территорию страны.

«Сейчас уже надо ставить вопрос не о том, чтобы деньги с его концертов вернуть в Россию, их никто нам не отдаст, а о том, чтобы внести его в список террористов и экстремистов и также изъять у него всю имеющуюся в России недвижимость и активы в пользу государства», — пояснил Бородин в беседе с NEWS.ru.

Глава ФПБК уточнил, что попросит проверить Лагутенко на финансирование ВСУ. Кроме того, он выразил уверенность в необходимости проведения налоговой проверки в отношении певца.

«Мы попросим налоговую также проверить его дом на Новорижском шоссе стоимостью около 40 млн рублей. Мы сегодня официально обратимся, чтобы этот дом изъяли в пользу государства», - заявил Бородин.

Напомним, что уехавший в США Илья Лагутенко продолжает зарабатывать в России. В стране у него остался бизнес. На его имя зарегистрировано заведение «Мумий Тролль Music Bar», а также он является совладельцем компании ООО «Лагуна».

Ранее стало известно, что лидер группы «Мумий Тролль» готов выступить для россиян за 7 миллионов рублей. Правда, корпоратив должен быть в США.