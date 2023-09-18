На могиле худрука «Современника» Галины Волчек заменят скандальный памятник

На могиле основательницы и многолетнего худрука «Современника» Галины Волчек на Новодевичьем кладбище начали установку нового памятника взамен скандального от скульптора Георгия Франгуляна. После возмущений поклонников и коллег актрисы было решено создать новый. Им занимался Олег Ершов, а идея принадлежала театральному художнику Александру Боровскому.

На данный момент уже идут монтажные работы, как сообщает издание mk.ru. Однако пока официального открытия не было. Журналисты отметили, что новый памятник превосходит предыдущий, который многие раскритиковали. Почитатели таланта режиссера были возмущены, что на могиле установили уродливый монумент. Новый же более точно передает и черты Волчек, и в целом выглядит более подходящим.

Напомним, что из-за работы Франгуляна два года назад разгорелся настоящий скандал. Люди настолько яро высказывали недовольство, что родным почившей артистки пришлось накрыть памятник тканью, а затем и вовсе демонтировать.

Ранее новый памятник открыли на могиле певца и солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Ради этого в Россию даже вернулись вдова и дети вокалиста, которые уже давно живут за границей.