Обратился к хозяйке и приклеил усы: Максим Галкин* удивил новыми снимками
© Lomohov Anatoly/East News
Уехавший из России юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) выложил снимки с новой фотосессии. На кадрах супруг Аллы Пугачевой предстал в брутальном образе.
Артист надел майку без рукавов, джинсовые шорты и шлепанцы. Вдобавок ко всему, он приклеил усы и взял в рот зубочистку. На кадрах рядом с юмористом лежал мусорный пакет.
«Хозяйка, все сделаем по науке», — написал он под снимками.
Подписчики оценили новый лук знаменитости. Они отметили, что Галкину* очень идет этот образ.
«Максим*, вы в любом образе прекрасны»; «Не хватает носков под шлепки. И футболочку брендовую на „адидас“ поменяй»; «Семки есть?»; «Слишком интеллигентное лицо, не верю», — написали поклонники пародиста.
Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин* уехали из России в 2022 году. После этого певица несколько раз возвращалась по делам, но речи о том, что звездная семья вновь будет жить в стране, где стала популярной, не идет.
Ранее стало известно о желании Кристины Орбакайте вернуться в Россию. Исполнительница винит свою знаменитую мать в массовой отмене концертов в России и невозможности жить и работать в родной стране.
*признан иноагентом на территории РФ