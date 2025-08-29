Обратился к хозяйке и приклеил усы: Максим Галкин* удивил новыми снимками

Подписчики оценили новый лук знаменитости. Они отметили, что Галкину* очень идет этот образ.

«Максим*, вы в любом образе прекрасны»; «Не хватает носков под шлепки. И футболочку брендовую на „адидас“ поменяй»; «Семки есть?»; «Слишком интеллигентное лицо, не верю», — написали поклонники пародиста.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин* уехали из России в 2022 году. После этого певица несколько раз возвращалась по делам, но речи о том, что звездная семья вновь будет жить в стране, где стала популярной, не идет.

Ранее стало известно о желании Кристины Орбакайте вернуться в Россию. Исполнительница винит свою знаменитую мать в массовой отмене концертов в России и невозможности жить и работать в родной стране.

*признан иноагентом на территории РФ