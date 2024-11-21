Обратилась к пророчице: что Ксению Бородину ждет с Николаем Сердюковым в 2025 году
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Телеведущая Ксения Бородина верит в астрологию и нумерологию. Поэтому звезда решила обратиться к нужному специалисту и узнать, что ее ждет в 2025 году вместе с возлюбленным Николаем Сердюковым.
Бородина поделилась результатами расклада с подписчиками в социальных сетях. Прогноз получился весьма многообещающий.
Часть сообщений, в которых перечислены грядущие события, телеведущая замазала. Однако, как предполагает издание «7Дней.ru», речь в случае Сердюкова и Бородиной идет о свадьбе и детях.
Подписчики же обратились к Ксении с советом быть осторожнее и не сближаться так стремительно с новым возлюбленным. К слову, для знаменитости это будет третий брак.
Ранее Бородина сообщила, что ее дети подружились с дочкой Николая. Пара не забывает радовать детей подарками, о чем рассказывает в Сети.