Обратилась к одной из финалисток «Битвы экстрасенсов»: Анфиса Чехова регулярно проходит чистки от негатива

Телеведущая Анфиса Чехова прибегает к услугам экстрасенсов. Об этом она заявила об этом в подкасте продюсера Геры Иващенко и цифрового психолога Веры Ганеевой, передает StarHit.

Чехова рассказала, как однажды столкнулась с бессмысленностью существования и в таком состоянии обратилась за помощью к одной из финалисток «Битвы экстрасенсов». Участница известного шоу помогла звезде, поэтому та теперь периодически с ней пересекается. Поход к эзотерику Анфиса сравнила с посещением психолога.

«Я пришла, она с порога разложила камушки и описала мое состояние. Хотя по моему лицу это было сложно сделать — я держала мину. Экстрасенс сказала, что у меня много стороннего негатива, то есть люди смотрят на меня, завидуют, злятся, проклинают. Словом, я будто бы час у психолога побывала», — поделилась опытом Чехова.

После практики, по словам телеведущей, она стала прежней. Затем знаменитость научилась отлавливать это состояние и возвращаться в него.

Ранее Чехова отреагировала на слухи о беременности. Она заявила, что готова стать мамой, но только после свадьбы.