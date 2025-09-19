«Обращение в фрика»: хирург Агапов прокомментировал изменения во внешности экс-участника «Дома-2» Солнцева*

Известный пластический хирург Денис Агапов рассказал, что случилось со звездой «Дома-2» Рустамом Солнцевым* (признан иноагентом на территории РФ) и почему так сильно поменялась его внешность.

В разговоре с Telegram-каналом «Звездач» эксперт отметил, что экс-участник популярного телепроекта не сориентировался в своих эстетических пристрастиях. Более того, по его словам, Солнцев* просто не нашел правильного специалиста, поэтому все закончилось «таким нелепым внешним видом».

«У юноши внешность трансформировалась достаточно сильно, и если так посопоставлять на различных фотографиях, то видно, что выполнена верхняя и нижняя блефаропластика, эндоскопия лба, ринопластика, которая привела к осложнениям и формированию хрящевого седла, нарушению профильной линии спинки носа, в дальнейшем выполнялись корректирующие манипуляции. Такое обращение в фрика, мне кажется, даже не стоит комментировать», — объяснил Агапов.

