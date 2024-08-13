«Давала власти индульгенцию»: Рустам Солнцев заявил, что Пугачева могла вернуться в Россию

Рустам Солнцев заявил, что Алла Пугачева давала поблажки властям чтобы вернуться. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев рассказал, что Алла Пугачева не сразу решилась на окончательный переезд из России. Он напомнил, что изначально Примадонна объясняла свой отъезд необходимостью поправить здоровье.

«Алла не рвала никакие нити на тот момент. Она надеялась на какое-то благоразумие. В те дни Алла сделала заявление: "Я поехала для того, чтобы привести здоровье в порядок". Она давала этой власти индульгенцию, еще какую-то поблажку», — заявил он.

При этом, по словам Солнцева, решение уезжать из страны было продиктовано душевными переживаниями певицы и ее мужа.

«То, что ее стало воротить с души от поступков людей — это несомненно. Они с Максом* (признан иноагентом на территории РФ, — прим. ред.) были заодно в тот момент, не раздумывая, посмотрели друг другу в глаза», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что соседи высказались о возвращении Пугачевой в Россию.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории РФ.