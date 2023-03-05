«Обращайтесь»: кому может достаться сердце Ирины Безруковой

На светском мероприятии, посвященном драме «Эскортница» Ирина Безрукова, бывшая жена знаменитого актёра, поразила журналистов своими откровениями.

Прежде всего, для многих было удивительным, что актриса так и не нашла того самого мужчину после развода супругом.

«В данный момент моё сердце свободно, так что обращайтесь», – прокомментировала вопрос о своем нынешнем статусе Ирина.

Журналисты попытались уточнить, кто именно, с точки зрения Безруковой, смог бы обратить на себя её внимание.

«Поймите, идеальных мужчин и женщин не бывает. Хорошо, конечно, чтобы он был достойный, держал своё слово, порядочный, добрый был и не жадный», – подробно описала типаж идеального мужчины актриса.

Ранее мы писали о том, как Ирина Безрукова поделилась подробностями своих отношений с бывшим супругом.

По её словам, после развода она долгое время вообще не хотела его видеть.