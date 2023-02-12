«Вообще не хотела его видеть»: Ирина Безрукова поделилась подробности отношений с экс-супругом

Так уж вышло, что после расставания со своим вторым мужем – художественным руководителем Московского Губернского драматического театра Сергеем Безруковым, Ирина Владимировна Бахтура ( по первому мужу Ливанова) осталась работать в театре.

О том, насколько трудно находиться в деловых отношениях с тем, с кем еще недавно тебя связывали отношения личные, актрису расспросила Лера Кудрявцева в своем шоу «Секрет на миллион».

Вначале это было непросто, - призналась Ирина. – Боялась, что не справлюсь, вообще не смогу выйти на сцену. Был период, когда я не хотела никак вообще его нигде увидеть.

Сейчас это ощущение проходит. Актриса очень признательна своим коллегам. Труппа театра здорово помогла ей, протянула руку помощи.

С 2015 года, когда звездная пара распалась, Ирина Безрукова исполнила в Губернском театре роль чтеца и венценосной особы в историческом проекте Натальи Рослан «Романовы». И снялась в семи кинолентах, в том числе в сериале Сарика Андреасяна «Чикатило».