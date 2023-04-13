Обращается за советом: Машков признался, как «связывается» с умершим Табаковым

В марте 2018 года из жизни ушел Олег Табаков. У Народного артиста СССР и художественного руководителя МХТ им. Чехова остановилось сердце. Для родных и близких мэтра это стало тяжелой утратой, и они до сих пор вспоминают и его заслуги, и просто то, каким он был человеком. В недавнем интервью о наставнике заговорил и Владимир Машков. Он признался, что прямо перед самой смертью Табаков сделал ему ценный подарок.

По словам актера, Олег Павлович преподнес ему свою на тот момент только вышедшую книгу «Моя настоящая жизнь». Она была совершенно новая, но при этом подписанная лично автором. Режиссер призывал Машкова не останавливаться на достигнутом и все время развиваться в профессии. Сам Владимир часто «связывается» с мэтром при помощи его трудов. Например, у него есть книга с высказываниями бывшего наставника, и он часто открывает ее, когда хочет получить дельный совет.

«Я иногда ее открываю наугад, когда думаю: «А что бы сказал Олег Палыч?». И вот недавно открыл, а там фраза: «Кто, если не ты». И вторая, очень важная для меня фраза: «Мы движемся к постоянно достигаемой, но никогда не достижимой цели», - рассказал Владимир Машков в интервью изданию «Теленеделя звезд».

Ранее Машков рассказал о сложности профессии актера. Он поделился историей, когда ради достоверности полез в ледяную горную реку и едва не утонул в ней.