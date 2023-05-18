45-летнюю Оксану Федорову заподозрили в беременности после фото со светского мероприятия

45-летняя ведущая Оксана Федорова спровоцировала слухи о третьей беременности. Она выложила фото со светского мероприятия, на котором появилась в черном платье, подчеркивающем живот.

Интернет-пользователи стали интересоваться у Федоровой: «Кого ждете?», «Беременна?». Таких комментариев под постом ведущей оказалось немало.

Сама Федорова никак не комментировала домыслы. У нее есть двое детей: девочка занимается балетом, фигурным катанием, а сын – спортом.

Осенью 2022 года также появлялись слухи о третьей беременности ведущей, но потом выяснилось, что фигуру изменяет фасон наряда.

Напомним, ведущая с 2007 года состоит в браке. В марте Федорова показала мужа, которого долгое время скрывала от общественности. Причем сделала она это весьма аккуратно – супруг был на фотографии спиной.