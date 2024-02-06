«Обожаю шутить про это дело»: Харламов рассказал об отношениях с Асмус после развода

Юморист Гарик Харламов рассказал, как относится к экс-супруге Кристине Асмус. Об этом стало известно из эфира шоу «Натальная карта».

В эфире передачи ведущая Олеся Иванченко описала юмориста с эзотерической точки зрения. По ее мнению, Гарику нужна женщина, способная его обхитрить и вступить с ним в интеллектуальную дуэль. Услышав это, Харламов иронично заявил, что такой была его бывшая жена.

По словам Гарика, он любит шутить про развод с Кристиной Асмус. Несмотря на это, юморист с большим трепетом относится к экс-возлюбленной.

«Я обожаю шутить про это дело. На самом деле мы друзья. Кристина, большой тебе привет! У нас общая дочь, мы прекрасно общаемся», — высказался Гарик.

Напомним, что после развода экс-супругам не сразу удалось наладить отношения. Несколько лет назад они устроили публичный скандал из-за нежелания Гарика помогать дочке.

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