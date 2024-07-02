«Обожаю мемы»: Виктория Боня сравнила Надежду Сысоеву с конем после скандала в шоу «Выжить в Дубае»
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Блогер Виктория Боня подшутила над юмористкой Надеждой Сысоевой, с которой разругалась из-за шоу «Выжить в Дубае». Телеведущая сравнила ее с конем из известного мультфильма про Рапунцель.
В личном Telegram-канале Боня опубликовала мем с экс-звездой Comedy Woman. В нем автор отметил схожесть мимики Сысоевой с мультипликационным животным. Это показалось Виктории смешно, поэтому она решила поделиться с поклонниками.
«Надя, не обижайся! Я не со зла! Просто обожаю мемы про себя. Ну очень улыбнуло», - написала Виктория.
Напомним, что отношения звезд испортились после участия в шоу «Выжить в Дубае», в котором Викторию пытались выгнать пары проекта – Надежда Сысоева и Саша Стоун, а также Джиган и Оксана Самойлова. Юмористка признавалась, что сначала положительно относилась к Боне, но потом поняла, что она является провокатором.
Ранее о травле в программе «Выжить в Дубае» рассказала другая участница Анна Седокова, которая смогла продержаться там всего один выпуск. Она поделилась, что была среди знаменитостей изгоем.