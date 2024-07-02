«Обожаю мемы»: Виктория Боня сравнила Надежду Сысоеву с конем после скандала в шоу «Выжить в Дубае»

Блогер Виктория Боня подшутила над юмористкой Надеждой Сысоевой, с которой разругалась из-за шоу «Выжить в Дубае». Телеведущая сравнила ее с конем из известного мультфильма про Рапунцель.

В личном Telegram-канале Боня опубликовала мем с экс-звездой Comedy Woman. В нем автор отметил схожесть мимики Сысоевой с мультипликационным животным. Это показалось Виктории смешно, поэтому она решила поделиться с поклонниками.

«Надя, не обижайся! Я не со зла! Просто обожаю мемы про себя. Ну очень улыбнуло», - написала Виктория.