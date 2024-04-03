«Обожаю и уважаю»: Шатилова призвала вернуть Галкина* в телеэфир

Народная артистка РСФСР, советский и российский диктор Анна Шатилова поделилась мнением о возможности возвращения юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) в телеэфир. Об этом пишет издание «Абзац».

По словам Шатиловой, ей импонирует Галкин* как ведущий. Она также обратила внимание на отличную коммуникацию артиста с детьми.

«Я положительно оцениваю. Я обожаю и уважаю Максима Галкина*. Я была знакома с его отцом Александром Александровичем, у него прекрасная семья. Я считаю Максима образованным человеком. Галкин* мне всегда нравился как ведущий, особенно когда он с детьми работал», - заявила диктор.

При этом народная артистка РСФСР подчеркнула, что ее мнение может не совпадать с мнением других людей.

Напомним, Максим Галкин* вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми покинул Россию после начала СВО. В 2022 году переехавшего в Израиль комика признали иностранным агентом.

На российском телевидении Галкин* с 2016 года вел шоу «Лучше всех». После отъезда юмориста из страны проект был приостановлен, а через некоторое время перезапущен с новой ведущей в лице Жанны Бадоевой.

Ранее Максим Галкин* вспомнил о работе на ТВ в России.

*(признан иноагентом на территории РФ)