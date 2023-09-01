«Обожаю»: чем сотрудники РЖД заманивают Прохора Шаляпина

Несмотря на славу и неплохой доход, певец Прохор Шаляпин передвигается по стране на поезде, а не на самолете. Однако этому есть вполне логичное объяснение. В эксклюзивном интервью для BLITZ+ он заявил, что страдает от аэрофобии.

При этом исполнитель не отказывает себе в комфортных условиях и специально бронирует в поездах только элитные места в СВ.

«Я всегда громогласно говорю: поезда обожаю. Если это СВ, то вообще претензий нет. Недавно ехал в купе, ну, конечно, это не так прекрасно, как в отдельном, с личной кухней и туалетом», – цитирует артиста BLITZ+.

В конце Прохор Шаляпин посоветовал всем, кто не хочет сталкиваться с людьми, брать класс выше.

Ранее мы писали, что на торжественной линейке в честь Дня знаний король эстрады Филипп Киркоров появился в роскошном наряде. Исполнитель провожал сына Мартина в пятый класс.

А теперь предлагаем выбрать соседа, с которым вы бы точно не смогли жить в одном доме.