«Обожаю»: чем сотрудники РЖД заманивают Прохора Шаляпина
Певец Прохор Шаляпин признался, что страдает от аэрофобии.
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Несмотря на славу и неплохой доход, певец Прохор Шаляпин передвигается по стране на поезде, а не на самолете. Однако этому есть вполне логичное объяснение. В эксклюзивном интервью для BLITZ+ он заявил, что страдает от аэрофобии.
При этом исполнитель не отказывает себе в комфортных условиях и специально бронирует в поездах только элитные места в СВ.
«Я всегда громогласно говорю: поезда обожаю. Если это СВ, то вообще претензий нет. Недавно ехал в купе, ну, конечно, это не так прекрасно, как в отдельном, с личной кухней и туалетом», – цитирует артиста BLITZ+.
В конце Прохор Шаляпин посоветовал всем, кто не хочет сталкиваться с людьми, брать класс выше.
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А теперь предлагаем выбрать соседа, с которым вы бы точно не смогли жить в одном доме.