«Хватит»: рэпер Дава оказался под капельницей после ухода Мари Краймбрери
Рэпер Дава оказался под капельницей после ухода возлюбленной Мари Краймбрери.
Фото: Роман Суходеев/ Starface.ru
Рэпер и популярный блогер Давид Манукян, выступающий под псевдонимом Дава, много работает и мечтает завести семью. После громкого романа с Ольгой Бузовой за личной жизнью мужчины наблюдают миллионы поклонников. Исполнителя часто видели в компании певицы Мари Краймбрери. Пара вместе отдыхала на курорте и гуляла за ручку. Но потом между молодыми людьми встала бывшая жена Павла Прилучного – Агата Муцениеце.
Недавно музыкант спровоцировал слухи о новом романе, когда опубликовал романтичное фото с актрисой. На кадрах Агата загадочно улыбалась, пока Давид что-то шептал ей на ухо. Звезды снялись в клипе мужчины и выглядели очень гармонично. Они шутили и даже целовались!
Преданные фанаты гадали, как к таким страстным съемкам относится Мари Краймбрери. Оказалось, что с недавних пор девушка больше не подписана на артиста в социальных сетях! Получается, что певица даже не осталась с ним в дружеских отношениях.
Фото: Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Вскоре у самого Давы начались проблемы со здоровьем. Молодой человек показал, что лежит под капельницей.
«Три часа сна каждый день и нон-стоп работа. Кайфую от такого режима, но организм иногда говорит: «Хватит». Беру на пару часов пит-стоп и сразу в бой», – написал Манукян в личном микроблоге.
Поклонники пожелали парню здоровья и посоветовали Агате заглянуть к певцу в костюме медсестры.
Ранее мы писали о том, как блогер Дава пытается вернуть богатую Ольгу Бузову.