«Хватит»: рэпер Дава оказался под капельницей после ухода Мари Краймбрери

Рэпер и популярный блогер Давид Манукян, выступающий под псевдонимом Дава, много работает и мечтает завести семью. После громкого романа с Ольгой Бузовой за личной жизнью мужчины наблюдают миллионы поклонников. Исполнителя часто видели в компании певицы Мари Краймбрери. Пара вместе отдыхала на курорте и гуляла за ручку. Но потом между молодыми людьми встала бывшая жена Павла Прилучного – Агата Муцениеце.

Недавно музыкант спровоцировал слухи о новом романе, когда опубликовал романтичное фото с актрисой. На кадрах Агата загадочно улыбалась, пока Давид что-то шептал ей на ухо. Звезды снялись в клипе мужчины и выглядели очень гармонично. Они шутили и даже целовались!

Преданные фанаты гадали, как к таким страстным съемкам относится Мари Краймбрери. Оказалось, что с недавних пор девушка больше не подписана на артиста в социальных сетях! Получается, что певица даже не осталась с ним в дружеских отношениях.