«Обожала»: тайную страсть Мирошниченко раскрыли только после смерти

Актриса Ирина Мирошниченко любила водить машину и выбирала самые шикарные автомобили. О хобби и тайной страсти артистки рассказал замдиректора по связям с общественностью МХТ им. Чехова Вадим Верник.

Подробности приводит Пятый канал.

По словам Верника, Мирошниченко была заядлым автолюбителем и «до последнего» находилась за рулем. Правда, последние годы артистка не водила.

«Она обожала водить машину… Машины у нее всегда были шикарные. Самые лучшие», - сказал изданию Верник.

Мирошниченко «любила водить», еще раз сделал акцент он.

Ранее художник Никас Сафронов, друживший с актрисой, рассказал о ее последнем желании. По словам знаменитости, Мирошниченко ждала выхода на экраны продолжения фильма «Зимняя вишня», в котором сыграла. Однако картина не была закончена, а режиссер скончался. Художник также рассказал, что до последнего верил в выздоровление актрисы. Он охарактеризовал Мирошниченко как «очень добрую, нежную, красивую» женщину.