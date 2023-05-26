Обострились проблемы со слухом: куда исчезла 80-летняя Ирина Мирошниченко

Поклонники актрисы театра и кино 80-летней Ирины Мирошниченко переживают, что давно не видели ее на Тверской в центре Москвы, где она живет. А с афиши МХТ имени Чехова исчез спектакль «Моя дорогая, Матильда», где она играет главную роль.

Отмечается, что актриса не отвечает на телефонные звонки и электронные письма.

Актер МХАТа имени Горького Николай Сахаров поделился мнением о пропаже актрисы с изданием «Экспресс газета». По его мнению, Ирина Петровна долго держалась. Она была всегда красивая, ухоженная, излучала радость, но годы берут свое.

«80 лет для актрисы, которая так много работает и у которой была сложная жизнь, немало. Плюс у нее есть проблемы со слухом. Возможно, они обострились», – подчеркнул Сахаров.

Он добавил, что от всей души желает, чтобы актриса снова играла на сцене и радовала своих поклонников талантом и красотой.

СМИ давно пишут о том, что актриса живет одна и ухаживать за ней некому.

Напомним, что Мирошниченко трижды была замужем – за драматургом Михаилом Шатровым, кинорежиссером Витаутасом Жалакявичюсом и актером Игорем Васильевым.

Ранее сообщалось, что 48-летняя актриса Ольга Будина объяснила решение побриться наголо.