48-летняя актриса Ольга Будина объяснила решение побриться наголо

48-летняя актриса Ольга Будина вернулась в профессию, хотя не снималась 9 лет. В свежем интервью артистке напомнили о решении побриться наголо и заодно поинтересовались, на какие «жертвы» ради ролей ей приходилось идти еще.

Будина совершила радикальное преображение для роли в картине «Романовы. Венценосная семья».

«Да я бы не стала называть это жертвами. Изменение внешности входит в актерскую профессию. Наоборот, мне всегда было интересно меняться, пробовать новое, временами совершенно неожиданное», - призналась актриса.

Она считает, что если за это платят, «то вообще здорово». В любом случае «профессиональные жертвы – не жертвы», рассуждает Будина.

Актриса призналась, что не снималась в кино почти десяток лет «по личным причинам». С выходом продолжения «Земского доктора», где Будина исполняет главную роль, она «официально вернулась в кино».

Ранее знаменитость появилась на творческом вечере в Москве, сильно изменившись внешне. У актрисы были короткая стрижка и рыжий цвет волос. Она стала носить очки.