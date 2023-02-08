«Обошлись несправедливо»: Алла Пугачева получила неожиданную защиту в России

Алла Пугачева окончательно покинула Россию еще осенью 2022 года. Говорят, что после долгого отсутствия она возвращалась, чтобы «договориться за мужа». Но, потерпев неудачу, улетела в Израиль. Теперь на Родине певица потеряла поддержку большей половины фанатов и коллег. Однако все еще остались люди, готовые вставать на ее сторону.

Журналист Максим Кононенко в эфире телеканала «360» вступился за Примадонну и заявил, что с ней обошлись несправедливо. По его словам, артистка сейчас расплачивается за грехи своего супруга, а сама она ничего плохого не сделала.

«То, что ее из страны буквально выпнули — это говорит не о ней, а о нас. Человек вдруг оказался выкинут из жизни моей страны вообще непонятно за что. За то, что ее муж что-то там где-то говорит. Но она-то здесь при чем?» - сказала колумнист RT.

По мнению Кононенко, изначально Пугачева и не думала делать никаких скандальных заявлений, но ее сильно обидело то, как с ней обошлись после ее возвращения осенью. Журналист заявил, что Алла Борисовна пыталась сделать все, чтобы шоумен мог приехать обратно и зарабатывать в России, но ей было отказано. Тогда она и сказала то, что сказала.

«В общем, в случае с Пугачевой я считаю, что мы обошлись с ней несправедливо», - заключил Максим Кононенко.

Ранее Любовь Успенская впервые прокомментировала эмиграцию Аллы Пугачевой и заявила, куда следует пойти людям, которые продолжают переживать за певицу.