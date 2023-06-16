«Обойдетесь»: общение Богомолова с публикой в Петербурге закончилось неприятным инцидентом

Режиссер Константин Богомолов попал в неприятную ситуацию на форуме в Санкт-Петербурге. В итоге он сбежал от журналистов.

Корреспонденты издания «Абзац» хотели получить комментарий о его творческой деятельности. На это Богомолов сказал: «Обойдётесь! Вашему медиа не дам ни одного комментария». Затем режиссер собрал вещи со стола и быстро ушел.

Соответствующее видео опубликовала Экспресс газета.

Публика раскритиковала знаменитость за такое поведение. В Сети назвали Богомолова «отвратным» и «ущербным». «Диалога с грамотными журналистами не вывозит. Потому и сбежал», - писали комментаторы.

Ранее стало известно, что Богомолов сбежал после премьеры фильма «Вызов» в московском кинотеатре. Режиссер присутствовал на показе с супругой, журналисткой Ксенией Собчак. Но даже ей с трудом удалось догнать мужа, который пулей пронесся к выходу.