«Ободрали, как липку»: актрису Лидию Федосееву-Шукшину вызвали в суд

Актрису Лидию Федосееву-Шукшину вызвали в суд. Несмотря на проблемы со здоровьем, ей нужно будет явиться на заседание по делу о наследстве ее покойного мужа. Подробности узнал Пятый канал.

Сообщается, что в суде будут разбираться с авторскими правами на произведения Василия Шукшина. После его смерти, они были разделены между вдовой и дочерьми. Однако доля актрисы перешла к ее старшей наследнице Марии. По словам адвоката семьи Юлии Вербицкой-Линник, дочь в 2019 году обратилась к матери и попросила подписать документы, пообещав, что от этого ничего не изменится.

Младшая дочь актрисы Ольга не верит, что ее мать по собственной воле отдала авторские права Марии. Она считает, что Лидия Николаевна не понимала, что делала.

«Маму ободрали, как липку, понимаете? Квартиру забрали. Отцовские Василия Макаровича деньги забрали. Квартиру в Болгарии тоже, мама, отпиши. Но сейчас, когда маме необходимы помощь и участие, нет этих людей… От Маши мы не видим никакой финансовой помощи, никакого человеческого участия, никакого человеческого, и просто моральной поддержки тоже нет. Вот и все», - заявила Ольга.

Заседание по делу состоится 19 декабря.

Ранее дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга призналась, что ее мама с трудом передвигается.