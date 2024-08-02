Обнялся и пожал руку: Никита Кологривый раскрыл имя любимого певца

Звезда «Слово пацана» Никита Кологривый встретился с Ираклием Пирцхалавой. Актер назвал исполнителя хита «Лондон-Париж» своим любимым певцом.

На видео, которое публикует Telegram-канал «Звездач», Никита и Ираклий пожимают друг другу руки. Кологривый признался, что он большой фанат певца.

«Из молодой плеяды актеров ты для меня топ», — ответил Ираклий Кологривому.

После обмена любезностями артисты несколько раз обнялись друг с другом.

В начале 2024 года Никита Кологривый угодил в скандал в Новосибирске: в состоянии алкогольного опьянения он напал на официантку и укусил ее, после этого он провел неделю в СИЗО. После этого оскандалившийся артист лишился проектов и контрактов. Более того, Никита уверен, что его не возьмут во второй сезон «Слова пацана». Однако, по его словам, он переосмыслил свое поведение.

Несмотря на трудности в карьере, Кологривый заявил о большом заработке. По словам знаменитости, он старается быстро «растратить» деньги.

Отметим, что недавно артист вышел на сцену Театра Эстрады в постановке «Маяковский». Если до сентября 2023 года его гонорар составлял 8 тыс. рублей, сейчас заработки Кологривого выросли в разы.