Обнищавший за границей Милохин сводит концы с концами и торгует собой

Даня Милохин сводил концы с концами и жаловался на безденежье — на счетах осталось не более 70 тысяч рублей. Блогер жил за счет друзей. Рекламные контракты звезда начал терять после необдуманных поступков — отмены участия в проекте «Ледниковый период» и отъезда из страны.

На днях Милохин заявил, что продал себя за три миллиона рублей. Такую сумму заплатили родители фанатки, которая хотела увидеться с блогером. Милохин пришел к девочке и родителям, «пообщался, потусил и поснимал тиктоки».

Блогер похвастался, что его появление изменило жизнь девочки. Оказалось, что она не хотела ставить брекеты, хотя стоматологи настаивали на необходимости установки. Милохин уговорил поклонницу.

Ранее мы писали, что Даня Милохин открыл свой бизнес в Дубае для русских граждан.