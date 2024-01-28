Обнищавший в Испании актер Семен Трескунов признал, что продал машину

Уехавший из России актер Семен Трескунов раньше получал за один съемочный день от 120 тысяч рублей, однако в Европе карьера у него не сложилась. Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» признался, что сейчас вынужден жить на накопления и продавать имущество.

Недавно он продал свой старый автомобиль Peugeot, чтобы как-то выживать в Барселоне, куда перебрался вместе с женой в 2023 году. Из-за отсутствия доходов пара вынуждена закупаться в магазинах класса «эконом», а о походах в рестораны и вовсе не помышляют.

«Были накопления за последние пять лет. Снимаюсь с 10 лет», — признался 24-летний артист.

Трескунов также отметил, что в Москве у него никого не осталось, кроме мамы. Он подчеркнул, что скучает только по дворовым друзьям, сообщает Kp.ru.

В 2021 году артист заявил, что получил гражданство Израиля и может жить там, где захочет. В 2022 году он уехал сначала в Израиль, а оттуда перебрался в Латвию, где пробовал продолжить актерскую карьеру, но получил отказ. Позже в Испании он сменил имя на Сэма.

Ранее мы писали, что Семен Трескунов ищет работу в России. Его агенты активно продолжают рассылать анкету среди российских режиссеров и продюсеров в надежде на новые роли.