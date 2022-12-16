Обнищавший Политов из «НА-НА» переезжает жить в лес

Группа «НА-НА» в 90-е была на пике своей популярности. Красавцы-солисты покоряли сердца девушек и зарабатывали огромные деньги. Певцы признаются, что тогда не думали о будущем, поэтому финансы у них не задерживались. Владимир Политов после очередного концерта пообщался с журналистами и рассказал о своей нынешней жизни.

Исполнитель ностальгирует по тем временам, когда у них было рекордное количество концертов. По словам Политова, в середине 90-х они успевали давать в среднем по три концерта в день!

«У нас было 865 концертов в год. Мы не стремились куда-то вкладывать, что-то покупать. У нас был прикол – после гастролей взять по «котлете» (пачки денег. – Прим. авт.) и пойти к памятнику, где собирались нищие. Продукты им покупали, деньги раздавали. Ну мы еще программы делали, костюмы шили, и еще было очень много друзей, которым надо было в долг дать. Сейчас у всех нищих дома на Рублевке», – поделился звезда.

Журналисты поинтересовались у Владимира, есть ли у него дом на Рублевке. Артист ответил, что предпочитает более тихие и уединенные места, а недавно приобрел дом в лесу!

«Мне кажется, гораздо престижнее поставить дом в лесу. У меня дом 150 метров практически рядом с лесом, я его строю сейчас. Ну, не я, а рабочие, хотя, я способен не только гвоздь забить, но могу и внутреннюю отделку сам сделать. Сейчас пока коробку доделываем», – говорит певец.

Ранее мы писали о том, как Политов однажды застал навязчивую поклонницу у себя дома с его дочерью на руках.