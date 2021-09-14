Политов рассказал, как однажды застал навязчивую поклонницу у себя дома с его дочерью на руках

«В начале 2000-х у меня дочка как раз родилась. Она узнала, где я живу. Я как-то приезжаю с гастролей, захожу в квартиру, а она сидит и дочку держит на руках в квартире у меня», — признается он.

«Я у няни спрашиваю, как человек этот здесь оказался? Она представилась, принесла какое-то письмо по работе, надо передать, таким образом. Я говорю: тоже думайте, прежде чем пускать. И она ходила, наверное, в течение нескольких месяцев. Помадой рисовала на стенах сердечки такие. Что у человека с головой, я не понимаю».

Благодаря огромной популярности в деньгах музыканты не нуждались.

«Мы тогда деньги не считали. Мы их возили спортивными сумками с гастролей. Коробками!», — признался он и добавил, что они с коллегами тратили их на красивую жизнь — например, на путешествия к морю.

После второй свадьбы музыканта тоже пошли слухи, что он выбрал в супруги одну из поклонниц — Политов женился на девушке, которая младше него на 24 года.

«Познакомились мы по переписке сначала, она жила в Благовещенске, училась. Она закончила учебу и поехала работать в Москву, и здесь мы уже встретились, сблизились», — рассказал он.