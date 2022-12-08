Филипп Киркоров лишится особняка в Майами за 4,2 миллиона долларов

В последнее время имя Филиппа Киркорова у всех на слуху. То он скандалит и оскорбляет женщин, то бьет своих сотрудников, то устраивает масштабные вечеринки в честь своей дочери. В этот раз новости прилетели издалека. Появилась информация, что в скором времени артист может лишиться элитной недвижимости в США.

Американские активисты всерьез занялись вопросом изъятия особняка Киркорова стоимостью 4,2 миллиона долларов. При этом они хотят отобрать у музыканта и квартиру площадью 200 кв.м. Заявления были поданы в американские Минюст, Минфин и ещё несколько других ведомств.

Сообщается, что все это началось из-за яркой и открытой позиции Киркорова, направленной на поддержку России. Американцы считают, что с такими взглядами Филиппу Бедросовичу нечего делать на их земле. Они даже создали петицию с требованием не пускать российского артиста на территорию США. Пока она набрала 370 голосов.

Отметим, что недвижимость Киркоров приобрел еще в 2011 году. Его любимый особняк находится на берегу океана в Майами. Это приватная территория, поэтому поблизости нет соседей. В распоряжении артиста собственный сад, поле для гольфа, бассейн, зона барбекю, автопарк и отдельный домик для прислуги.

Внутри дома все кричит о том, что его хозяин любит роскошь: лестницы с коваными перилами и гербами семьи Киркоровых, мраморные полы, дизайнерская мебель и главная ценность – семейные портреты, развешанные во всех комнатах. Но вот посмотрит ли на них еще раз когда-нибудь Филипп Киркоров – большой вопрос.

Ранее появилась информация, что артист вновь напал на человека с букетом цветов.