Обнищавшему в Латвии Артуру Смольянинову* заблокировали банковские счета

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета сбежавшего в Латвию актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Как пишет PostNews, звезда «9 роты» не предоставил вовремя налоговую декларацию по действующему счету индивидуального предпринимателя (ИП).

В настоящее время на Смольянинова* открыто 38 исполнительных производств на 216 тысяч рублей. При этом 101 тысячу рублей он должен выплатить по просроченным кредитам.

Кроме того, актер должен был заплатить 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации ВС РФ, но так и не выплатил штраф.

В России актер объявлен в федеральный и международный розыск. Он обвиняется по двум статьям — ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». При этом власти Латвии, где в настоящее время проживает Смольянинов*, отказались выдать актера.

Ранее обнищавший за границей Артур Смольянинов* решил обсудить с россиянами кино и заработать на них деньги. Беседу актер оценил в 1600 рублей с человека. Оплату предложил делать в евро, фунтах и рублях.

*Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга