«Совершенный эксперимент»: обнищавший Артур Смольянинов* придумал, как заработать на россиянах

Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) решил обсудить с россиянами кино и заработать на них деньги. Сайт «Страсти» обратил внимание на новую публикацию артиста.

После отъезда из России Смольянинов* не скрывает, что испытывает проблемы с деньгами, став зарабатывать в 3 раза меньше. Чтобы исправить положение, актер придумал онлайн-встречу для любителей кино. По словам знаменитости, он готов обсудить с поклонниками фильм «Барри Линдон» за 1600 рублей. Также оплата возможна в евро и фунтах.

«Человеки, это совершенный эксперимент для меня. Жду вас у себя «на кухне» 7 декабря», — заявил артист.

Смольянинов* обещает уютную и домашнюю атмосферу на онлайн-встрече, при этом он не исключает возможность «жарких споров».

Ранее Смольянинов* на гастролях в Дубае признался, что скучает по России. Подробности читайте в этой новости.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга