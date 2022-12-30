Обнищала: Наташу Королеву высмеяли за ношение одежды с бирками
Певица Наташа Королева пришла на мероприятие в шляпе с биркой и опозорилась.
Фото: Соцсети Наташи Королевой
Популярная исполнительница Наташа Королева активно посещает все зимние мероприятия, которые проходят в предновогодние дни в столице. Артистка каждый раз удивляет публику новыми образами. Многие удивляются, сколько же у звезды одежды в гардеробе. На днях она выдала себя, когда пришла на премьеру фильма в шляпке с биркой.
В этот раз исполнительница выбрала для выхода в свет скромный наряд: черные брюки, толстовку, шубу с камнями, люксовую сумочку и ботинки. Певица не была бы собой, если бы не добавила изюминку – кокетливую шляпку с ушками.
Наташа была в прекрасном настроении и с радостью обнималась со своими коллегами. Она показала счастливую Ольгу Бузову, которая презентовала фильм со своим участием. Брюнетка дала артистке примерить свою шляпку и осыпала комплиментами.
«Оля, тебе так на эту прическу красиво. Ты зайка, милая зайка», – говорит на кадрах Королева.
Соцсети Наташи Королевой
Во время примерки головного убора Ольга раскрыла тайну певицы. Она сняла шляпку и показала бирку, которую не стали срезать. В Сети высмеяли Королеву за то, что она носит вещи напрокат и не избавляется от бирок, чтобы сдавать аксессуары обратно.
Ранее мы писали о том, как грудь Наташи Королевой чуть не вывалилась из новогоднего платья.