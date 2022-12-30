Обнищала: Наташу Королеву высмеяли за ношение одежды с бирками

Популярная исполнительница Наташа Королева активно посещает все зимние мероприятия, которые проходят в предновогодние дни в столице. Артистка каждый раз удивляет публику новыми образами. Многие удивляются, сколько же у звезды одежды в гардеробе. На днях она выдала себя, когда пришла на премьеру фильма в шляпке с биркой.

В этот раз исполнительница выбрала для выхода в свет скромный наряд: черные брюки, толстовку, шубу с камнями, люксовую сумочку и ботинки. Певица не была бы собой, если бы не добавила изюминку – кокетливую шляпку с ушками.

Наташа была в прекрасном настроении и с радостью обнималась со своими коллегами. Она показала счастливую Ольгу Бузову, которая презентовала фильм со своим участием. Брюнетка дала артистке примерить свою шляпку и осыпала комплиментами.

«Оля, тебе так на эту прическу красиво. Ты зайка, милая зайка», – говорит на кадрах Королева.