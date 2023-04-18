Обнищал: в Сети высмеяли экс-супруга Полины Гагариной за полет эконом-классом

Когда-то Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков считались самой красивой парой в отечественном шоу-бизнесе. Однако не так давно знаменитости объявили о своем разводе. Они не смогли сохранить не только любовь, но и дружеские отношения, вот почему экс-супруги нередко устраивают разбирательства в публичном пространстве. Так, например, недавно Дмитрий заявил, что во время брака был тайно влюблен в Юлию Пересильд. Поклонникам Полины это крайне не понравилось, вот почему они обрушили на него шквал критики. На этот раз фотограф вновь оказался в неловкой ситуации, после которой он вновь был высмеян фолловерами. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

Дело в том, что не так давно Дмитрий возвращался из Еревана в Москву. Публика заметила: экс-супруг Гагариной скромно ютится в эконом-классе не в самом удобном месте. После этого все начали обсуждать ухудшение финансового благополучия мужчины. Не выдержав накала страстей, он решил внести ясность в ситуацию.

Дмитрий заверил: обычно он летает с комфортом, однако на этот раз ему пришлось изменить своим привычкам. «Я перепутал время вылета, и мой билет сгорел. Кинулся покупать новый за 60 тысяч рублей. Решил поднять класс до бизнеса, а на стойке мне сказали, что мест нет», — оправдался фотограф.

По словам мужчины, он долго думал из-за этого: стоит ли ему вообще лететь. Однако, несмотря на дискомфорт, Дмитрий сел в самолет и благополучно вернулся в Москву.

Ранее мы писали о том, что бывший муж Полины Гагариной отрекся от прошлого с ней. Фотограф внезапно заявил: «Не надо мне ничего писать». Полное высказывание Дмитрия читайте в этой статье.