«Обнищал совсем Филя»: Юрий Назаров высмеял «отмененного» Киркорова

Народный артист РФ Юрий Назаров высказался о певце Филиппе Киркорова, который после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой столкнулся с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу. Его слова приводит aif.ru.

«Ой, ты мой маленький, обнищал совсем Филя. Ну, пусть ко мне зайдет, я ему чайку налью, бедолажечке», — поиронизировал Назаров.

Актер отметил, что музыканту надо было раньше думать о своих действиях. Он также обратил внимание, что Киркоров продолжительное время позволял себе различные скандальные выходки, однако сейчас просит о помощи извне.

Кроме того, 86-летний Назаров заявил, что он и его жена по состоянию здоровья периодически нуждаются в услугах помощницы по хозяйству.

«И то ничего, не плачемся, как-то справляемся, громких заявлений не делаем. А этот… Ну да, они у нас теперь самые-самые несчастные и бедные», — поделился артист.

Вдобавок актер призвал «отмененных» после вечеринки Ивлеевой звезд уйти с эстрады и дать дорогу молодым исполнителям.

Ранее продюсер Яна Рудковская назвала Филиппа Киркорова настоящим мужчиной после поездки в ДНР.