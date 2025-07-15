«Обнимаю Вас крепко!»: Юлия Пересильд обратилась к умершему от рака Юрию Морозу

Юлия Пересильд обратилась к умершему после продолжительной болезни Юрию Морозу. В личном блоге актриса поделилась редким фото с режиссером и вспомнила, каким он был при жизни.

14 июля в возрасте 68 лет скончался от рака поджелудочной железы режиссер сериала «Каменская» Юрий Мороз. Новость о смерти артиста стала настоящим потрясением для его коллег. Почтить память друга решила и Юлия Пересильд, которая сыграла главную роль в сериале режиссера «Угрюм-река». Актриса опубликовала в соцсети редкий кадр со съемок картины и рассказала о совместной работе с Юрием Морозом.

Комментируя смерть артиста, Юлия Пересильд призналась: она долго не могла осознать случившееся и даже хотела снова «обсудить насущное» с ним, как раньше. Актриса публично обратилась к Юрию Морозу, вспомнив совместные съемки и разговоры.

«Юрий Павлович! Весь день вчера читала нашу переписку и никак не могла сформулировать, что написать, потому что ловила себя на мысли, что начинаю обсуждать с Вами что-то насущное. Пусть Вам там будет легко и светло! А я запомню наши разговоры. С Вами было невероятно интересно всегда. Наш тяжеленный проект "Угрюм-река" прошел с Вами на одном дыхании. Я никогда не видела Вас злым, растерянным, хотя поводы были», — высказалась Юлия Пересильд.

Звезда фильма «Вызов» отметила «очень родственное отношение» и «человеческий подход» режиссера к окружающим, а также его «умение не обижать людей, а объяснять». Юлия Пересильд заключила: «Обнимаю Вас крепко! И светлого прохода».

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