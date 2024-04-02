«Обниматься не буду»: Юрий Лоза рассказал о своем отношении к Андрею Макаревичу*

Юрий Лоза откажется от объятий с Андреем Макаревичем* (признан иноагентом на территории РФ), если он вернется в Россию. Об этом сообщает aif.ru.

Музыкант Юрий Лоза рассказал, что когда-то близко общался с Андреем Макаревичем*.

«У меня есть много фотографий из прошлого в обнимку с Макаревичем*. Андрюха был у меня дома, корефанились даже. Много раз сидели за одним столом…» — вспомнил он.

Сейчас он не удивлен политической позицией коллеги. По мнению Лозы, музыкант живет по установкам Израиля, куда он переехал несколько лет назад.

«Макаревич*, как и другие уехавшие в Израиль, теперь израильтяне. Они живут в своих странах, и говорят и действуют по установкам тех стран. Неужели непонятно это?» — объяснил он.

При этом свое отношение к Макаревичу* Лоза изменил. При встрече с рокером, певец не станет с ним обниматься.

«Если сейчас мы с ним встретимся, наверное, поздороваемся. Обниматься, конечно, не буду», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что Юрий Лоза высказался о гастролях Кристины Орбакайте в США.

*признан иноагентом на территории РФ.