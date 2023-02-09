Обнимался на публике с другой: Бондарчук вновь вышел в свет без жены Паулины Андреевой

Уже больше полугода супруги Федор Бондарчук и Паулина Андреева не появляются вместе на светских мероприятиях. Режиссер все это время посещает светские мероприятия в гордом одиночестве, никак не комментируя отношения с женой. Но накануне вечером он неожиданно вышел в свет со спутницей. Вот только рядом с ним была вовсе не его законная избранница.

В Москве в кинотеатре «Художественный» прошел премьерный показ сериала «Фишер». На красную дорожку Бондарчук прибыл вновь один, но уже на мероприятии к нему присоединилась Анна Михалкова. Их с режиссером связывает давняя и крепкая дружба, поэтому они без какого-либо смущения позировали фотографам, улыбаясь и обнимаясь.

Почему Андреева вновь не сопроводила супруга на премьеру – неизвестно. Поклонники шепчутся, что последний выход пары состоялся еще летом 2022 года, и это неспроста. В Сети обсуждаются две популярные версии. Первая заключается в том, что Паулина с головой погрузилась в материнство. А вторая – в семье режиссера произошел серьезный разлад. Эти догадки подкрепляются слухами о романе актрисы с известным телеведущим, с которым она вместе снялась в клипе, изображая влюбленную пару.

Отметим, что в отличие от Андреевой, Бондарчука в неверности фанаты не подозревают. Даже с Михалковой ему нельзя приписывать тайный роман, так как их связывают исключительно рабочие отношения. Да и у Анны крепкий и счастливый брак с Альбертом Баковым, в котором у нее на свет появились трое детей.

Ранее в Москве прошла еще одна премьера фильма, на которую пришла Светлана Ходченкова. Актриса не выходила в свет уже более 10-ти месяцев.