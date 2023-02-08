Светлана Ходченкова впервые за последние десять месяцев вышла в свет

В старейшем московском кинотеатре «Иллюзион» прогремела премьера драматического многосерийного сериала «Я „любила“ мужа».

Главную роль в картине сыграла Светлана Ходченкова. Ко всеобщему удивлению, на премьеру артистка все-таки приехала. Причём одна.

На красную дорожку девушка оделась в стиле total black. Присутствующие моментально прозвали наряд «траурным», склоняясь ко мнению, что платье добавило звезде лишний возраст.

Примечательно, до этого момента актриса 10 месяцев не выходила в свет, ссылаясь на занятость.

Впервые картину представили еще на фестивале «Новый сезон» в Сочи в 2022 году. 26 января фильм стартовал на Premier. 9 февраля все смогут посмотреть на больших экранах его полнометражную версию.