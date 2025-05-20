Обнимались и мило шептались: Полина Гагарина появилась на публике с новым кавалером

Певица Полина Гагарина появилась на публике с новым мужчиной. Артистку заметили в объятиях незнакомца на презентации альбома Леонида Агутина. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Фотографам на мероприятии Полина позировала в одиночестве, но в зале уже встретилась с мужчиной. Гости вечера засняли, как певица обнималась в таинственным незнакомцем и о чем-то шепталась.

Пока личность мужчины, с которым была Гагарина, неизвестна. В комментариях некоторые пользователи предположили, что это вовсе не новый возлюбленный вокалистки, а ее директор.

Отметим, что последний роман Полины, о котором знали СМИ, был с танцором ее балета Станиславом Миковым. Пару видели на свиданиях, а также ходили слухи, что артист даже жил вместе с Гагариной. Однако в 2025 году появилась информация об их расставании. Причины не разглашаются. Гагарина и Миков никак не комментировали свой разрыв.

Ранее Полина Гагарина заявила, что больше никогда не выйдет замуж.