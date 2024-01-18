5 млн убытков: Юлия Высокая ликвидирует свою фирму «Кулинарная студия»

Телеведущая, актриса Юлия Высоцкая ликвидирует свою фирму «Кулинарная студия». За четыре года компания понесла почти 5 млн рублей убытков, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как выяснило издание, ведущая программы «Едим дома» собрала все необходимые документы для ликвидации своей компании, которая с 2019 по 2022 год понесла 4 718 000 рублей убытков. При этом в прошлом году фирма заработала более 13 млн рублей — их отнесли к «прочим доходам».

Данная компания телеведущей занимается общественным питанием и поставкой еды в различные заведения. Однако Высоцкая остается совладелицей еще 13 компаний, деятельность которых также связана с ресторанами и едой.

Ранее телеведущая поделилась редким романтическим снимком с мужем, режиссером Андреем Кончаловским.