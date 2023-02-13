Обнимал, трогая за лицо: Владимира Преснякова застали с другой женщиной

Певца Владимира Преснякова застали за пикантными шалостями с небезызвестной женщиной. Она, как и артист, присутствовала на вечеринке по случаю дня рождения мужа модели, организатора светских мероприятий Светланы Бондарчук.

Она выложила фото с дружеских посиделок в своем аккаунте в соцсетях. На одном из снимков Пресняков стоял, обнимая за талию 32-летнюю певицу Иду Галич. Помимо этого, музыкант сделал интимный жест – он схватил телеведущую за лицо.

Примечательно, что на мероприятии была жена Преснякова, Наталья Подольская. Однако на кадре, где супруг заигрывает с другой женщиной, ее нет.

Ранее Подольская ответила на обвинения, что якобы из-за нее артист развелся с певицей Кристиной Орбакайте. Нынешняя супруга заявила, что когда произошел развод, ей было 13 лет.

Подольская и Пресняков состоят в браке с 2010 года. В их союзе родились двое сыновей. Недавно супруги были в путешествии – они улетели на Мальдивы, оставив детей.

Ида Галич, в свою очередь, с 2021 года находится в разводе. После трех лет брака у нее остался сын.