«Обнимал ее долго-долго»: Аршавин спустя 5 лет встретился и наладил общение с дочерью от Казьминой

Спустя пять лет после развода с Алисой Казьминой футболист Андрей Аршавин встретился с дочерью Есенией. Все эти годы он не общался с девочкой, но после рождения ребенка от новой возлюбленной решил стать примерным отцом.

Алиса рассказывала журналистам, что сильно переживала по поводу отсутствия папы в жизни дочки. Поэтому, когда Аршавин решил исправиться, модель сильно обрадовалась и не стала препятствовать. По признанию экс-жены спортсмена, у нее даже изменилось отношение к Андрею после этого.

Как отметила Казьмина, Есения очень рада общению с отцом. Они постоянно на связи, так как мама приобрела для нее мобильный телефон. В их диалоги Алиса старается не вмешиваться.

Первая встреча Аршавина с дочерью была очень теплой, по словам журналистки.

«Обнимал ее долго-долго. Она даже не ожидала, что папа приедет, но так долго ждала этой встречи. Я не лезу в их общение, вижу одно, что Есеня счастлива от того, что теперь всегда может написать или позвонить отцу», - рассказала Алиса сайту StarHit.

Ранее Андрей Аршавин рассказал, сколько на самом деле у него детей.