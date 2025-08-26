«Обнимает своей энергией весь зал»: Анна Семенович назвала Валерия Леонтьева легендой

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович посетила выступление Валерия Леонтьева на «Новой волне» и заверила, что осталась в полном восторге. Она призналась, что не смогла усидеть в кресле и пустилась в пляс вместе с остальными зрителями.

«Он легенда, понимаете. Он столько лет на сцене, на нем выросло не одно поколение… Он давно на сцене, и у него потрясающая, бешеная энергетика. Есть артисты, они выходят и пусто. А есть артист выходит и обнимает своей энергией весь зал», - сказала Анна в беседе с mk.ru.

Напомним, Леонтьев уехал из России несколько лет назад и объявил о завершении музыкальной карьеры. Он проживает в США. Певец прилетел в Казань на один день по просьбе композитора Игоря Крутого и выступил на фестивале «Новая волна». Леонтьев произвел фурор на сцене, зал аплодировал 76-летнему народному артисту России стоя, зрители кричали «браво» и дарили букеты цветов.

Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что Валерий Леонтьев доказал в очередной раз, что равных ему — нет. Киркоров также признал, что ему многому надо учиться у Леонтьева.