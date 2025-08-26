«Мне у него еще учиться и учиться»: Филипп Киркоров о фуроре Валерия Леонтьева на «Новой волне»
© Starface.ru
Певец Филипп Киркоров прокомментировал выступление Валерия Леонтьева на фестивале «Новая волна» в Казани. Публика овациями встретила вернувшегося из США исполнителя хита «Дельтаплан».
«Это гениальный артист и гуру. И сегодня он доказал в очередной раз, что равных ему — нет. Мне у него ещё учиться и учиться», - сказал Киркоров в беседе с Super.ru.
Он также назвал Леонтьева легендарным артистом и назвал его своим учителем.
Напомним, Леонтьев уехал из России несколько лет назад и объявил о завершении музыкальной карьеры. Он проживает в США. Последний раз певец выступал в Москве в ноябре 2024 года на юбилее композитора Игоря Крутого.
Ранее сообщалось, что Валерий Леонтьев приехал на «Новую волну» по дружбе, а не из-за гонорара. Артист, по данным источников, не нуждается в деньгах.