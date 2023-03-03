Обнимает и смотрит влюбленными глазами: Сати Казанова показала нового мужчину

Бывшая солистка группы «Фабрика» Сати Казанова в последнее время очень сильно изменилась. Поклонники с трудом узнают 40-летнюю певицу, которая связала себя узами брака с фотографом Стефано Тиоццо. Несмотря на любовь с итальянцем, девушка всерьез увлечена индийской культурой. Она занимается йогой, пением мантр и посещает духовные центры. А недавно показала мужчину, который сопровождал ее в поездке. Но это был не муж.

Исполнительница опубликовала в соцсетях видео с известным блогером Дмитрием Лариным. На кадрах молодые люди позировали в заведении города Убуд на индонезийском острове Бали. На Сати был простой наряд с украшениями, она держала друга за руку и смотрела на него влюбленными глазами. Дмитрий в это время что-то говорил. Поклонники отметили, что звезды прекрасно смотрятся вместе.