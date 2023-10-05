Обнаженная Волочкова прикрылась веником и обратилась к журналистам

Экс-балерина Анастасия Волочкова обратилась к журналистам, которые атаковали ее звонками после скандального шпагата у здания музея «Мосфильма». Она призвала представителей СМИ расслабиться и сходить в баню.

Танцовщица решила подать пример и опубликовала в соцсети видео, на кадрах которого предстала полностью обнаженной. При этом интимные места Волочкова прикрыла березовым веником.

«Вы меня просто запарили, поэтому я решила попариться в своей домашней авторской бане», - подчеркнула артистка, пожелав всем счастья, радости и любви.

Она также обратилась к хейтерам, рекомендовав им поднять с дивана свои «жирные попы» и отнести в спортзал, сообщает The Voice.

Ранее Волочкова оказалась в центре скандала после публикации фото со шпагатом на монументе времен Великой Отечественной войны. Пользователи Сети обвинили ее в неуважении, а артистка ответила, что делала это «без задней мысли».